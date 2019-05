De Laurentiis torna a parlare dello scudetto 2018. Per il patron, il Napoli è il vincitore morale: “Comprendo i tifosi e il sogno di vincere”.









Aurelio De Laurentiis assegna il titolo 2018 al Napoli. Secondo il patron gli azzurri sono i vincitori morali dello scorso campionato. Il presidente del calcio Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al corriere dello sport, nella quale ha aperto al ritorno di Quagliarella e ha chiuso il caso Insigne.

De Laurentiis: “Napoli vincitore morale dello scudetto 2018”

«Moralmente lo scudetto 2018 lo abbiamo vinto noi. Io so che quel titolo è nostro, ci eravamo arrivati con un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto. Però so anche che nel calcio esistono agenti esterni , non i calciatori, non gli allenatori, che finiscono per essere condizionanti: e quando questi fattori verranno sconfitti e si potrà parlare di credibilità, allora certe cose non accadranno”.







De Laurentiis sui Tifosi

“Il calcio è sintetizzato nel successo e comprendo le delusioni dei tifosi, so che vincere saprebbe anche di rivincita sociale. È difficile dar torto a chi vive questa passione. Ma so che esiste la sconfitta e va affrontata. Con L’arrivo di Ancelotti abbiamo avviato, in anticipo, la costruzione di questo nuovo ciclo”.