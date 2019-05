Napoli, Koulibaly no a 90 milioni, rifiutata l’offerta del Real Madrid

Il Napoli dice no a 90 milioni offerti per koulibaly dal Real Madrid. De Laurentiis ha detto no alla proposta di Ramadani, manager di Kalidou Koulibaly.









Fali Ramadani, il manager del miglior difensore del campionato, ha recapitato un’offerta di 90 milioni di euro per Kalidou Koulibaly dal Real Madrid e dal PSG, ma De Laurentiis ha rifiutato. Kalidou non si muove da Napoli.

90 milioni di euro, 6 più di quelli che il Liverpool ha speso per Van Dijk, al momento leader di questa speciale classifica.

A recapitare le proposte a De Laurentiis ci ha pensato Ramadani, scrive il corriere dello sport il manager di Kolubaly, tra l’altro titolare di una clausola da 150 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero; la risposta del presidente: no, grazie. Koulibaly non si cede.







Il Napoli rifiuta 90 milioni per koulibaly e così Ancelotti non sarà costretto a incatenarsi a di Castel Volturno.