Striscione per Sarri: ‘Non tradire il tuo popolo. Napoli ti ama’

Striscione per Sarri. Davanti a casa del tecnico: “Comandante, non tradire il tuo popolo. Napoli ti ama”.









Ancora uno striscione per Sarri. Dopo quello del San Paolo: “Sarri uno di noi” i tifosi del Napoli hanno voluto manifestare al comandante il loro affetto e gli hanno chiesto di non passare sulla panchina della Juventus.

A Figline spunta uno striscione per Sarri

Dopo il tradimento di Higuain, i partenopei non accetterebbero quello di Sarri, per quanto ha rappresentato nella città del Vesuvio.

Davanti a casa del tecnico a Figline Valdarno (Toscana) i tifosi azzurri hanno sistemato uno striscione eloquente: “Comandante, non tradire il tuo popolo. Napoli ti ama“.

Lo striscione per Sarri ha fatto molto rumore, scatenando una polemica sui Social,

intanto da Baku, dove domani disputerà la finale di Europa League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri a risposto ad alcune domande dei giornalisti sul futuro alla Juventus:







Ho un contratto di altri due anni con il Chelsea e parlerò con il club, ma non è il momento di affrontare questi argomenti, abbiamo in testa la finale che pensiamo di meritare di vincere e faremo di tutto per riuscirci .

Sapete bene qual e’ la mia opinione, ma io in questo momento ho bisogno di parlare solo della finale e dei miei giocatori“.

