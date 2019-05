De Laurentiis mette il Napoli in vendita? Banche interessate

Il Napoli di De Laurentiis in vendita? Il produttore potrebbe concentrarsi sul Bari e su un club estero. Lazard come altre banche interessate alla Ssc Napoli.







De Laurentiis mette il Napoli in vendita? L’offerta di 900 milioni rifiutata dal produttore e l’intervento di Lazard per stimare il valore del Club, fanno pensare che il calcio Napoli potrebbe cambiare proprietà. Il sole 24 ore, ha analizzato la situazione: “La notizia di un mandato a Lazard, dieci giorni fa, ha fatto alzare le antenne agli addetti ai lavori.

Ma è vero del mandato a Lazard, storica banca con esperienza decennale nella cessione di club calcistici?

In realtà Lazard non avrebbe un mandato formale per cedere il Napoli, ma si starebbe interessando al dossier, come altre banche in questo momento“.







Il Napoli di De Laurentiis in vendita?

Il quotidiano finanziario aggiunge: “E torniamo alla domanda iniziale. Davvero De Laurentiis vuole vendere il Napoli?

Ebbene qui le versioni sono contrastanti: fra tutte quella che sembra più credibile è che in effetti l’imprenditore sembra in questo momento focalizzato sul rilancio del Bari e sulla missione rinascita e sembra anche attratto dall’acquisto di un club estero, un’avventura imprenditoriale che non gli dispiacerebbe affatto.

In questo caso sarebbe disposto a cedere il Napoli, anche se l’asticella di prezzo è molto in alto, sopra i 500 milioni di euro“.