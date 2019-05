Napoli, su Trippier anche la Juve. Malcuit piace al Sassuolo

Napoli, su Trippier anche la Juve. si profila un’asta per il terzino del Tottenham. Il Sassuolo vuole Malcuit.







Il Napoli ha definito l’acquisto di di Lorenzo dall’Empoli. La società di aurelio De Laurentiis vuole rivoluzionare gli esterni.

Il procuratore di Hysaj e Mario Rui ha fatto sapere che lasceranno Napoli. Ancelotti ha stilato una lista di nomi per le fasce del Napoli, in pole Kieran Trippier.

l’assalto del Napoli a Trippier, terzino del Tottenham che piace anche alla Juventus, non passerà indenne sull’attuale rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.









OFFERTA PER MALCUIT

Il Napoli ha ricevuto una proposta dal Sassuolo per Malcuit, non si conosce l’entità dell’offerta, ma potrebbero entrare in gioco contropartite tecniche gradite ad Ancelotti come Berardi.