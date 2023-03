Ancelotti: “Il Napoli può concentrarsi solo sulla Champions League”

Carlo Ancelotti tecnico del Real Madrid commenta la qualificazione ai quarti di finale del Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, ma sta lottando anche per la vittoria dello scudetto in Serie A. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e secondo Ancelotti questo sarà un vantaggio per gli azzurri: “Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, questo gli permetterà di concentrarsi sulla Champions League, anche se tra le otto qualificate sono tutte squadre fortissime“.

Ancelotti a Sky aggiunge: “Sorteggio? Senza alcun dubbio saranno partita complicatissime. Vedremo se avremo le forze mentali e fisiche per raggiungere le semi finali“.