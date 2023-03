Di Lorenzo senza paura: “Sorteggio Napoli, noi daremo il massimo”

Giovanni Di Lorenzo difensore del Napoli ha parlato al termine del match Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League.

Il capitano del Napoli a Sky ha detto: “Abbiamo scritto la storia del Napoli ed è stata sicuramente una bellissima serata. Ci godiamo il passaggio del turno e poi penseremo ai quarti di finale. Adesso ci sono tutte squadre di altissimo livello. Noi siamo veramente orgogliosi di poter essere tra le migliori d’Europa, insieme ad altre squadre italiane, è sicuramente una bella sensazione”.

Sul sorteggio del Napoli in vista dei Quarti, Di Lorenzo dice: “Qualsiasi squadra prenderemo, andremo ad affrontarla nel migliore dei modi. Siamo tra le migliori otto d’Europa ed abbiamo dimostrato di poterci essere. Adesso ce la giochiamo con tutti, come abbiamo sempre fatto. Noi daremo sempre il massimo per portare a casa il risultato“.