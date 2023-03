Osimhen vuole la Champions: “Napoli, niente è impossibile. Zielinski? Ecco cosa gli ho detto”

Victor Osimhen vuole la vittoria della Champions League con il Napoli: “Niente è impossibile è un sogno, ci proviamo”.

Il Napoli accede ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Nella sfida di ritorno tra Napoli ed Eintracht Francoforte c’è ancora lo zampino di Osimhen che segna una doppietta.

Il nigeriano al termine del match ha parlato ai microfoni di Prime: “Come ci si sente? Sicuramente molto bene. È davvero bello aver fatto la storia di questa società, è stata una grande vittoria. Congratulazioni a tutta la squadra, anche perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Ora dobbiamo continuare a fare bene su tutti i fronti“.

Sui gol segnati contro l’Eintracht, Osimhen ha detto: “Conosco Politano e so che quando torna così sul destro poi mette la palla al centro, ci siamo allenati molto ed io mi sono fatto trovare pronto“.

Napoli-Eintracht Francoforte: le parole di Osimhen

Il nigeriano avrebbe potuto realizzare una tripletta calciando il rigore, ma Osimhen svela un retroscena: “Zielinski mi ha chiesto di calciarlo ed io gli ho detto di si. Siamo squadra e non importa chi fa gol. L’importante è la vittoria de gruppo. Io sono felice per la vittoria della squadra, non per chi fa gol“.

Osimhen non ha paura di giocare contro grandi club, come quelli di Premier League: “Siamo anche noi un top club”. Poi quando gli si chiede se il Napoli può vincere la Champions League risponde: “Niente è impossibile. Questo è un sogno e noi dobbiamo lottare per raggiungerlo. Continuiamo così, passo dopo passo e vediamo cosa succede“.