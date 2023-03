Air Osimhen man of the match: attaccante stratosferico

Victor Osimhen è stato premiato come man of the match per Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League.

Doppietta per Osimhen contro l’Eintracht Francoforte. Altra prestazione super da parte del nigeriano, che in occasione del primo gol è volato in cielo per raggiungere il pallone crossato da Politano.

Osimhen sogna la vittoria della Champions League con il Napoli, ma intanto si gode il premio di man of the match di Napoli-Eintracht Francoforte, l’ennesimo riconoscimento personale per un attaccante stratosferico. Basti pensare che fino ad ora Osimhen ha segnato 23 gol totali, 4 in 5 partite di Champions League disputate.