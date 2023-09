L’ex Bologna Anaclerio: “Al Dall’Ara arbitro nettamente a favore degli azzurri”

L’ex calciatore del Bologna, Giuseppe Anaclerio, ha espresso il suo parere sulle decisioni arbitrali favorevoli al Napoli durante la gara.

Durante un’intervista con E’Tv, Giuseppe Anaclerio, ex centrocampista del Bologna, ha condiviso le sue opinioni sulle decisioni arbitrali durante la partita della quinta giornata di campionato tra Bologna e Napoli. Secondo Anaclerio, le decisioni a favore del Napoli sono state prese troppo rapidamente dall’arbitro, suscitando il suo disappunto. Al contrario, nel caso delle situazioni favorevoli al Bologna, l’arbitro sembrava prendersi più tempo nella valutazione delle situazioni, una discrepanza che ha portato ai fischi del pubblico presente al Dall’Ara.

“Come giudico l’operato dell’arbitro? Le decisioni a favore della grande squadra le ha prese troppo velocemente, non mi è piaciuto per niente. Negli episodi a favore del Bologna, al contrario, ci pensava troppo, forse troppo. I fischi del Dall’Ara nei suoi confronti sono meritati. Un punto meritato, il Bologna ha fatto un grande match, nel primo tempo più attendista e poi nella ripresa ci ha provato”.

Anaclerio ha poi elogiato alcune performance individuali nella partita. Ha descritto Zirkzee come un giocatore meraviglioso con una notevole tecnica, ma ha anche riconosciuto l’ottima prestazione di De Silvestri, che ha effettuato numerose chiusure fondamentali. Ha elogiato l’intera difesa del Bologna per la loro solida performance e ha sottolineato che il pareggio ottenuto contro una grande squadra come il Napoli era meritato.

“Chi è stato il migliore? Zirkzee è un giocatore meraviglioso, dotato di una grande tecnica, ma De Silvestri ha fatto una grande gara effettuando tante chiusure fondamentali. La difesa in generale si è comportata molto bene. Motta? Ha letto benissimo la partita e il Bologna ha fatto una grande gara. Il pareggio ci sta e considerando le grandi squadre che abbiamo incrociato i 6 punti in classifica sono pesanti e le premesse sono ottime. Saelemaekers? Ancora indietro di condizione, ma potrà aiutare molto”.