Garcia e il Napoli verso il riscatto, Tuttosport: “L’Udinese rischia di vestire i panni dell’agnello sacrificale”

Nervosismo Osimhen-Garcia: l’Udinese potrebbe essere la vittima designata per il riscatto del Napoli, la sfida domani al Maradona.

CALCIO NAPOLI. Dopo l’agitazione suscitata in seguito alla partita della quinta giornata di campionato a Bologna, gli occhi sono ora puntati sulla sfida di domani allo stadio Maradona, dove il Napoli affronterà l’Udinese. Il confronto tra Victor Osimhen e Rudi Garcia ha attirato l’attenzione negli ultimi giorni, con il giocatore che sembra aver chiesto scusa al suo allenatore e ai compagni per il suo comportamento avuto durante l’ultima partita in seguito alla sostituzione voluta dal suo mister.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, Osimhen sta gradualmente recuperando la forma desiderata da Garcia per tornare a essere il giocatore di alto livello che ha contribuito alla conquista del titolo di campione d’Italia. La risposta definitiva a questa situazione sarà svelata domani sera, quando il Napoli affronterà l’Udinese allo stadio Maradona. La squadra friulana potrebbe ritrovarsi a fare da “agnello sacrificale” in questa sfida, poiché il coach francese sembra preparare attentamente la squadra per questa occasione speciale, con l’allenamento finale programmato proprio questa sera nell’impianto di Fuorigrotta.

