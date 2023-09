Osimhen-Garcia, la quiete dopo la tempesta: arrivano le doppie scuse del bomber

Pace fatta tra il bomber nigeriano, Victor Osimhen, e l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo quanto accaduto a Bologna.

Otto punti in cinque partite con all’attivo otto gol, ma cinque reti subite. Non l’inizio di stagione ideale per la squadra di Rudi Garcia, che aveva iniziato bene la stagione con vittorie contro Frosinone e Sassuolo ma che ha subito una sconfitta contro la Lazio, mettendo in evidenza alcune criticità nel gioco. Il pareggio contro il Genoa, la vittoria esterna non del tutto convincente contro il Braga in Champions League e il pareggio a Bologna hanno ulteriormente evidenziato il momento non proprio ‘brillante’ che il Napoli sta affrontando.

I recenti episodi di tensione di Kvaratskhelia e Osimhen sembrano riflettere il malessere che potrebbe esistere all’interno dello spogliatoio, creando un clima non del tutto sereno. Dopo aver sbagliato un rigore contro il Bologna, Osimhen è stato sostituito e ha rivolto alcune critiche a Garcia, discutendo anche alcuni aspetti tattici della partita, suggerendo che la squadra avrebbe dovuto giocare con due punte: “Dovevi giocare a due punte”, gli ha detto il bomber a Garcia.

Garcia ha gestito la situazione con saggezza, inizialmente minimizzando l’incidente e successivamente dichiarando di aver parlato con Osimhen. Già nello spogliatoio dopo la partita di Bologna, il nigeriano ha chiesto scusa. Lo stesso è accaduto oggi, durante gli allenamenti a Castel Volturno, quando i due si sono confrontati e Osimhen ha ribadito di aver compreso il suo errore.

Questi eventi dimostrano che Osimhen è consapevole dell’importanza del suo ruolo nel Napoli e che la squadra ha bisogno del suo contributo. Ora, con la testa all’Udinese, la pace sembra essere stata ristabilita tra il bomber nigeriano e il tecnico francese.