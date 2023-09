Napoli, De Laurentiis Fissa Gli Obiettivi: La richiesta a Garcia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avuto un confronto con l’allenatore Rudi Garcia, dopo il pareggio con il Bologna.

CALCIO NAPOLI. Il pareggio di Bologna non è andato giù al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che dopo la sfida ha avuto un confronto con l’allenatore Rudi Garcia per dettare la linea in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro pretende 9 punti nelle prossime 3 sfide di campionato contro Udinese, Lecce e Fiorentina.

Confronto Garcia-De Laurentiis

Nonostante un avvio di stagione deludente, De Laurentiis non ha messo in discussione la panchina di Garcia, confermando la fiducia nel tecnico francese. Tuttavia, il presidente si aspetta una decisa inversione di rotta già a partire dalle prossime gare.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Braga, il Napoli si è fermato sul pari al Dall’Ara e l’Inter capolista è distante. De Laurentiis, però, non ammette alibi: la rosa è competitiva e deve assolutamente centrare il piazzamento Champions.

Prima di giudicare il cammino europeo, però, il patron pretende risultati immediati in campionato: contro Udinese, Lecce e Fiorentina servono 3 vittorie e 9 punti per rilanciarsi. Le prestazioni non bastano più, ora Garcia è chiamato a portare i 3 punti.

Sebbene la posizione di Garcia sulla panchina del Napoli non sia in discussione, De Laurentiis ha sottolineato l’importanza della qualificazione in Champions League per il club. Tuttavia, il presidente si riserva il diritto di giudicare le prestazioni della squadra nelle prossime tre partite di campionato. Non basteranno miglioramenti dal punto di vista della prestazione, come quelli visti contro il Bologna; ora De Laurentiis vuole i risultati.