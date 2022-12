Alvino critica Messi: “Maradona non lo avrebbe mai fatto”

Lionel Messi ha indossato l’abito qatariota al momento della consegna della Coppa del Mondo, interviene Carlo Alvino.

Il giornalista napoletano interviene dopo la finale Argentina-Francia, partita vinta dalla Seleccion ai calci di rigore. Con la vittoria dell’Argentina si è parlato molto del paragone tra Messi e Maradona, con la Pulce che sembra aver colmato il gap con il fuoriclasse che ha militato nel Napoli.

Ma il paragone tra Messi e Maradona sembra non finire mai. Al termine di Argentina-Francia, Carlo Alvino ha scritto sui social: “Uno solo al mondo non avrebbe mai indossato l’abito qatariota in un momento sacro come la consegna della coppa! Unico Maradona“.