Agente Di Lorenzo svela tutto: “Mai voluto lasciare Napoli. Juventus? Ecco la verità”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, chiarisce le voci sul futuro del capitano: nessuna intenzione di lasciare il Napoli. Rivelazioni su Juventus e stato d’animo del giocatore.

L’agente di Di Lorenzo sul Napoli e il mercato

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rotto il silenzio sulle voci che hanno circondato il futuro del capitano del Napoli. In un’intervista a Canale 8, Giuffredi ha fatto chiarezza su diversi aspetti, dal rapporto con il club alle presunte offerte della Juventus.

Giuffredi ha sottolineato il profondo legame tra Di Lorenzo e il Napoli: “Giovanni ha un amore morboso verso il club e il presidente. Non dimentica cosa è diventato grazie alla scelta di De Laurentiis di portarlo a Napoli.” L’agente ha anche evidenziato l’affetto del giocatore per i tifosi, nonostante i recenti fischi.

Il periodo difficile: chiarimenti in arrivo

L’agente ha annunciato un incontro con la stampa il 22 luglio per chiarire la “cronistoria di quanto è successo”. Ha spiegato che Di Lorenzo si è trovato immerso in problemi che non riusciva a risolvere, portandolo a uno stato di sconforto. “Non era il momento di chiarire le cose ma risolverle, ora una volta risolte si può chiarire tutto”, ha affermato Giuffredi.

La verità sulla Juventus

Giuffredi ha smentito le voci su un possibile trasferimento alla Juventus: “La Juve è stata una delle tante società che ha fatto una telefonata per informarsi, ma forse non è stata neanche la prima. È stata enfatizzata troppo la cosa, non mi sono seduto con la Juventus per trattare.” Ha ribadito che non c’è mai stata una reale volontà di lasciare Napoli.

Il futuro di Di Lorenzo: leader di un progetto vincente

“Di Lorenzo è rimasto con convinzione, è rimasto perché c’è un progetto vincente dove pensa di essere ancora un leader e un giocatore fondamentale”, ha dichiarato Giuffredi. L’agente ha anche aggiunto: “Non avremmo mai lasciato Napoli da sconfitti, al massimo lo potremmo fare l’anno prossimo dopo aver fatto benissimo.”

L’impatto di Conte e le prospettive future

Sebbene non menzionato direttamente, l’arrivo di Antonio Conte sembra aver influito positivamente sulla decisione di Di Lorenzo di rimanere. Giuffredi ha parlato di un “progetto vincente”, suggerendo grandi aspettative per la prossima stagione sotto la guida del nuovo allenatore.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Di Lorenzo e il Napoli. Non perdete l’incontro del 22 luglio, quando verranno svelati ulteriori dettagli su questa vicenda.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Giuffredi? Di Lorenzo sarà ancora più determinante nella prossima stagione? Commentate e condividete le vostre opinioni!