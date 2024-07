Agente di Kvaratskhelia a Milano: Summit per il rinnovo col Napoli

L’agente di Kvaratskhelia è a Milano per incontrare il Napoli. Secondo round di trattative per il rinnovo del georgiano. Di Marzio svela i dettagli dell’incontro imminente.

Calciomercato Napoli: l’agente di Kvaratskhelia in città per il rinnovo

Svolta importante nel calciomercato del Napoli: l’agente di Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Milano, pronto per un nuovo incontro con la società azzurra. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky, apre scenari interessanti sul futuro del talento georgiano.

Di Marzio ha rivelato: “L’agente di Kvaratskhelia è arrivato a Milano nella giornata di oggi, previsto pertanto il secondo round tra le parti per il rinnovo del contratto e in generale il futuro dell’attaccante“. Un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro di Kvara in maglia azzurra.

Kvaratskhelia-Napoli: i tempi dell’incontro

Sui tempi dell’incontro, Di Marzio ha aggiunto: “Vedremo se l’incontro sarà già domani o nelle prossime ore“. La sensazione è che le parti vogliano accelerare per trovare un accordo il prima possibile.

Il futuro di Kvaratskhelia: rinnovo o addio?

Questo incontro sarà fondamentale per capire le intenzioni di Kvaratskhelia e del Napoli. Il rinnovo del contratto è l’obiettivo principale, ma si discuterà anche del futuro generale dell’attaccante, considerando le voci di mercato che lo hanno circondato nelle ultime settimane.

Il Napoli blinda il suo gioiello

Con questo incontro, il Napoli dimostra la volontà di blindare uno dei suoi giocatori più talentuosi. Kvaratskhelia è considerato un elemento chiave per il progetto azzurro, e la società farà di tutto per trattenerlo.

