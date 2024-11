“Adani allenatore della Roma”: la bomba di mercato che scuote il web

Un insider ha lanciato un’indiscrezione clamorosa sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Juric

La Roma è nel caos. La sconfitta contro il Bologna è costata la panchina a Ivan Juric, esonerato con un comunicato ufficiale che ha aperto ufficialmente la caccia al successore.

“Abbiamo voluto subito emettere un comunicato ufficiale”, ha dichiarato il DS Florent Ghisolfi ai microfoni di DAZN. “Ora è il momento di ragionare con calma, per prendere le decisioni migliori”. Parole che confermano come la società giallorossa stia valutando attentamente il profilo giusto per la panchina.

Se i nomi di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri sembravano i più accreditati, un’indiscrezione social ha scosso l’ambiente romanista. Un insider di mercato ha infatti rivelato su X uno scenario a sorpresa: “La Roma ha due opzioni per sostituire Juric: Andrea Pirlo o Daniele Adani sono i favoriti”.

Una notizia che ha dell’incredibile, soprattutto per quanto riguarda l’ex commentatore RAI. L’insider, incalzato dai follower, ha difeso la propria fonte: “È la stessa che mi anticipò l’arrivo di Hermoso alla Roma. Adani ha regolare patentino UEFA“.

Una suggestione che ha infiammato il web e diviso i tifosi giallorossi. Adani, noto per le sue analisi tattiche e la profonda conoscenza del calcio sudamericano, non ha mai nascosto il suo amore per un calcio propositivo e offensivo. Caratteristiche che potrebbero intrigare la dirigenza romanista.

Le prossime ore saranno decisive. La Roma non può permettersi errori di valutazione in un momento così delicato della stagione. La soluzione Adani rappresenterebbe una scommessa affascinante ma rischiosa. Il suo eventuale approdo in panchina sarebbe una prima volta assoluta per un ex commentatore televisivo nel calcio italiano.