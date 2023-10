Zielinski, futuro da svincolato, le richieste dell’agente fanno saltare la trattativa ( Corriere dello Sport)

Piotr Zielinski, potrebbe diventare un giocatore svincolato. Il rinnovo con il Napoli lontano a causa delle alte commissioni richieste dal suo agente.

CALCIO NAPOLI. Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è sulla bocca di tutti. Dopo aver impressionato con le sue prestazioni sul campo, ora è al centro delle discussioni fuori dal rettangolo verde. Il motivo? Il suo futuro con il club azzurro sembra incerto.

L’anno scorso, Jürgen Klopp, l’allenatore del Liverpool, non ha nascosto la sua ammirazione per il giocatore polacco, elogiandolo in conferenza stampa. E Zielinski ha risposto sul campo, mettendo a segno una doppietta memorabile. La sua crescita tecnica e calcistica è evidente, e non sorprenderebbe vedere un calciatore del suo calibro indossare le maglie di club del calibro di Manchester City, Real Madrid o Liverpool.

Da inizio stagione, Zielinski ha dimostrato di essere uno dei pilastri del Napoli. La sua capacità di trovare lo spazio giusto sul campo e di connettersi con i suoi compagni di squadra è stata fondamentale per il successo del team. Ma ora, il suo futuro con il Napoli è in bilico.

ZIELINSKI SVINCOLATO A GENNAIO

Il Corriere dello Sport ha rivelato che il rinnovo del contratto di Zielinski sembra sempre più lontano. Durante l’estate, ci sono state voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, ma il giocatore ha rifiutato l’offerta, preferendo rimanere in Europa e continuare a competere al massimo livello. Tuttavia, le trattative per il rinnovo del suo contratto con il Napoli sono state complicate dalle richieste economiche del suo agente.

“Il rifiuto al benessere economico della Saudi Pro League, alla possibilità d’arricchirsi ma sentendosi improvvisamente spogliato d’ambizioni, è stato un gesto singolare, ha dato ulteriore valore al professionista che ha avvertito la necessità, confrontandosi con la famiglia, di continuare a sentirsi vivo

Sa bene il Napoli quanto valga Zielinski, per questo è evidente la necessità di blindarlo sapendo che a gennaio sarà libero di firmare a zero per altri club. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, otto mesi, è una priorità che intanto non lo sfiora, un’esigenza che spetta ad altri, alla società e al suo agente con cui non ci fu accordo a fine estate per le commissioni”.

Il Napoli è consapevole del valore di Zielinski e vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto. Ma con il contratto attuale in scadenza a giugno 2024, il tempo sta scadendo. Se non verrà raggiunto un accordo, Zielinski potrebbe diventare un giocatore svincolato a gennaio e firmare con un altro club senza alcun costo di trasferimento.