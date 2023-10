Napoli, da Castel Volturno filtra una novità su Rrahmani e Juan Jesus

Le ultime notizie da Castel Volturno sul rientro di Rrahmani e Juan Jesus, la coppia centrale del Napoli. Quando torneranno in campo e le condizioni.

CALCIO NAPOLI. Non arrivano novità confortanti dall’infermeria del Napoli per quanto riguarda Rrahmani e Juan Jesus. I due difensori, out per infortunio muscolare, non recupereranno prima della sosta per le nazionali.

Come riportato da Castel Volturno, sia l’ex Verona che il brasiliano stanno svolgendo allenamento personalizzato in campo. Segnali positivi ma non ancora sufficienti per il pieno recupero.

Ma quando torneranno Rrahmani e Juan Jesus?

Alla ripresa degli allenamenti questa mattina a Castel Volturno, entrambi i giocatori hanno svolto un allenamento personalizzato in campo sotto la supervisione di Gollini. Rrahmani, ex centrale del Verona, aveva subito una lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. D’altra parte, Juan Jesus ha avuto una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Entrambi i giocatori sono previsti per tornare in azione dopo la sosta per le nazionali.

Il Napoli, quindi, tornerà in campo il 21 ottobre per affrontare in trasferta il Verona. Con la speranza che la pausa nazionale offra ai giocatori il tempo necessario per recuperare e tornare in forma, i tifosi del Napoli sono ansiosi di vedere la loro squadra al completo e pronta per le prossime sfide.