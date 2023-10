Napoli, telefonata all’agente di Mario Rui per calmare le acque (Il Mattino)

Dopo le polemiche dell’agente di Mario Rui, i dirigenti del Napoli hanno contattato Giuffredi per smorzare i toni e chiarire la situazione.

CALCIO NAPOLI. Dopo le dure parole dell’agente Mario Giuffredi, molto critico sull’impiego di Mario Rui da parte di Garcia, la dirigenza del Napoli ha contattato il procuratore per smorzare i toni e chiarire la situazione.

Giuffredi aveva attaccato il tecnico francese definendo “irrispettosa e sciagurata” la gestione di Mario Rui, utilizzato solo 6 volte per 38 minuti di media.

L’agente aveva lamentato la mancanza di opportunità per il suo assistito, pedina fondamentale nello scudetto della scorsa stagione.

Secondo Il Mattino, i dirigenti azzurri hanno telefonato a Giuffredi per disinnescare la polemica e rasserenare gli animi in vista dei prossimi impegni. La sfida con la Fiorentina potrebbe essere l’occasione giusta per vedere Mario Rui titolare e fare chiarezza sulla sua posizione in squadra.

