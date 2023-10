Rigore Zielinski, Natan si gira e inizia a… pregare!

Una reazione particolare quella di Natan poco prima che Zielinski battere il rigore assegnato al Napoli nella sfida col Real Madrid.

La sfida mozzafiato tra Napoli e Madrid non è stata solo avvincente, ma è stata segnata anche da gesti singolari e decisioni arbitrali discusse.

Nel cuore di una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, il Napoli ha ottenuto un calcio di rigore dopo una lunga consultazione al VAR. La decisione dell’arbitro di sanzionare un tocco di mano da parte di un giocatore del Madrid ha acceso le polemiche, con l’allenatore Carlo Ancelotti visibilmente contrario alla chiamata.

Sul dischetto si è presentato Piotr Zielinski, il quale ha calciato con forza e precisione, colpendo il palo interno prima che la palla finisse in rete alle spalle di Kepa. Lo stadio Maradona è esploso in un coro di gioia per il pareggio degli azzurri, ma c’è stata anche una scena curiosa che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Rigore Zielinski, una scena ‘curiosa’ che vede per protagonista Natan

Il difensore brasiliano Natan, al momento della realizzazione del calcio di rigore, ha preferito voltarsi di spalle, iniziando a pregare. Una reazione insolita, che ha reso evidente la tensione e l’importanza del momento. Tuttavia, dopo il gol di Zielinski, Natan è esploso di gioia e ha corso ad abbracciare il suo compagno polacco, dimostrando l’unità e la determinazione della squadra partenopea.

Anche l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha avuto una reazione singolare. Durante l’esecuzione del calcio di rigore, ha scelto di non guardare, distogliendo lo sguardo dalla scena. Una decisione che ha evidenziato la tensione palpabile nel momento cruciale della partita.

Il Maradona Stadium è stato teatro non solo di emozionanti gol e gesti tecnici straordinari, ma anche di reazioni umane uniche che hanno reso questa partita ancora più memorabile per i tifosi. Un mix di emozioni e decisioni controverse che continueranno a far parlare di sé nei prossimi giorni, confermando il calcio come uno degli sport più avvincenti e imprevedibili al mondo.