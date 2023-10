Ancelotti: “Il rigore per il Napoli non c’era. Assurdo dire che gol Valverde era autorete di Meret”

Le parole del tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Real Madrid.

Il Real Madrid vola a punteggio pieno in testa al gruppo C dopo aver vinto per 3-2 sul campo del Maradona contro un Napoli che non ha mai mollato e non è mai stato dominato. Al termine del fischio finale è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti:

“Partita difficile e combattuta fino all’ultimo. Abbiamo incassato il primo gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato a giocare bene. La sofferenza c’è stata dopo un rigore molto dubbio, dopo era difficile. L’entrata di Modric ci ha fatto controllare il gioco, portando a casa una vittoria importante in un campo difficile. Il rigore del Napoli? Non è rigore. La mano era un po’ coperta, ma era in scivolata e in Champions questi non si fischiano. Valverde? Assurdo dire che è autorete di Meret. Ha un tiro incredibile, mi viene da ridere se dicono autogol. E’ un grandissimo centrocampista, ha oltre a tantissime qualità anche un tiro formidabile. Non è importante quanto segnerà”.

Ancelotti ha poi aggiunto: “Bellingham? Quello che stupisce di lui è che ha 20 anni. Ha qualità straordinarie ma ha solamente 20 anni e sta mostrando tutto quello che ha. La personalità mi sorprende”.

“Rudiger su Osimhen? Abbiamo cercato di stare due contro uno contro Osimhen. I centrali dietro hanno fatto bene, non hanno dato spazio alle spalle. Poi normale soffrire sui cross contro di lui”, ha concluso Ancelotti.