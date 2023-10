Napoli-Real Madrid, Del Genio: “Meret il peggiore, ma c’è un’altra insufficienza. In tre hanno brillato”

Napoli-Real Madrid, le valutazioni del giornalista Paolo Del Genio: Meret in difficoltà, tre azzurri eccellenti.

Nella sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid, il giornalista Paolo Del Genio ha stilato delle pagelle con le sue valutazioni in merito ai giocatori azzurri. Un match intenso, valido per la leadership del Gruppo C di Champions League, ha visto il Napoli cedere di fronte all’abilità del Real Madrid.

Alex Meret è stato il peggiore della serata, non più di un 5 secondo Paolo del Genio per il portiere degli azzurri. “Mi dispiace dirlo, ma devo dare un brutto voto ad Alex Meret. Per me la prestazione dell’estremo difensore è da cinque in pagella. Non mi trasmette sicurezza, poi si può discutere sui gol incassati dal portiere”, ha commentato il giornalista, mettendo in evidenza le incertezze del portiere azzurro.

I Migliori del Napoli: Natan, Ostigard e Zielinski Briliano

Tuttavia, nonostante la sconfitta, alcuni giocatori del Napoli si sono distinti. La coppia centrale composta da Natan e Ostigard sono stati valutati da Del Genio con un 7 in pagella. Stesso voto anche per l’instancabile Piotr Zielinski, che ha confermato la sua classe sul campo.

Voto di 6.5 per il subentrato Elmas, un’entrata che ha dato nuova linfa all’attacco azzurro, dimostrando la sua importanza nel piano di gioco di Garcia.

Per Lobotka e Kvaratskhelia una valutazione di 6.5, mostrando impegno e dedizione in campo. Anche Raspadori, entrato nella ripresa, ha raggiunto la sufficienza secondo Del Genio.