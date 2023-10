Osimhen irraggiungibile, Barbano: “Vagola confuso sulla trequarti avversaria e sbaglia molto”

Il giornalista Alessandro Barbano si è soffermato sulla prestazione di Victor Osimhen nel match tra Napoli e Real Madrid.

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’esperto di calcio Alessandro Barbano ha analizzato la prestazione di Victor Osimhen nell’ultimo match di Champions League con il Real Madrid. L’attaccante del Napoli sembrava smarrito sul campo, commettendo numerosi errori e spesso trovandosi in contrasto con i suoi compagni di squadra. Barbano riflette sulla pressione emotiva che potrebbe influenzare le sue prestazioni: Osimhen sembra essere profondamente influenzato dalle emozioni, e questo impatta notevolmente sul suo rendimento in campo. Ecco quanto riportato sul Corriere:

“Resta irraggiungibile anche nel giorno in cui il centravanti vagola confuso sulla tre quarti avversaria, sbagliando molto e muovendosi spesso in contrapposizione ai compagni. Ci sta, dopo settimane di tensione che pesano sulla prestazione di un giocatore per cui la parola “prestazione” coincide con la parola “emozione”. Il domatore di leoni Aurelio De Laurentiis prima o poi dovrà farsene una ragione. La frusta non funziona con tutti allo stesso modo”.