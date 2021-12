Zielinski esulta: “Vittoria bellissima. Scudetto, ci siamo e lotteremo”

Piotr Zielinski ha parlato al termine di Milan-Napoli. Il centrocampista azzurro esulta per la vittoria: “Scudetto, ci siamo anche noi”. Con i tre punti conquistati sul campo dal Milan, il Napoli si piazza al secondo posto. Gli azzurri hanno 39 punti si e si trovano a quattro lunghezze di distanza dall’Inter, già matematicamente campione d’inverno con un turno di anticipo. La prova di carattere del Napoli contro il Milan, con cinque titolari assenti, offre però fiducia per il futuro. Mentre i rossoneri si lamentano sui social per il gol annullato a Kessie, su cui è arrivata anche la moviola di Dazn a fare chiarezza.

Milan-Napoli: le parole di Zielinski

Piotr Zielinski è stato uno dei migliori del match ed a Dazn dice: “Abbiamo sofferto su un campo difficile, ma la vittoria è giusto ed il fischio finale è stato bellissimo. Siamo davvero contenti”. Zielinski è tornato dopo un problema di tracheite e sulle sue condizioni dice: “Ho ancora un po’ di tosse ma sto bene. Mi fa piacere aver aiutato la squadra a vincere questa partita, era davvero molto importante. Il mister ci aveva chiesto di fare il possibile e noi siamo riusciti a battere il Milan. Fascia di capitano? È sempre un onore ed un orgoglio poterla indossare, siamo una grande squadra“. Po sulla lotta scudetto, Zielinski ha aggiunto: “Ci siamo e lotteremo fino alla fine. Questa partita significa tanto, perché siamo riusciti a vincere con tante assenze“.