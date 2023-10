Zeman duro sulle scommesse: “In Italia le regole non si rispettano”

Zeman critica duramente il tema delle scommesse nel calcio: in Italia non si rispettano le regole, altro che malati.

CALCIOSCOMMESSE – Zdenek Zeman è intervenuto duramente sul tema delle scommesse nel calcio italiano, criticando la mancata applicazione delle regole in materia: “È una brutta cosa. Da anni c’è il divieto per i giocatori di scommettere, con minimo 3 anni di stop, però in Italia le regole non si rispettano”.

Il tecnico boemo poi attacca: “Si dice che è una malattia, ma non credo siano tutti malati. I malati veri di solito stanno da un’altra parte“.

Insomma, per Zeman in Italia non c’è la volontà di reprimere questo fenomeno, nonostante le regole ci siano. Serve maggiore rigore per debellare le scommesse illecite che rischiano di minare la credibilità del calcio.

