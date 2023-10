Grave infortunio per Schuurs, esce in lacrime: ginocchio ko in Torino-Inter. Spunta un video su Barella

Infortunio al ginocchio per il difensore Schuurs durante Torino-Inter: il calciatore granata è uscito in lacrime tra la disperazione dei compagni.

Grave infortunio per il difensore del Torino Per Schuurs nel match contro l’Inter valido per la 29a giornata di Serie A. Al 51′ minuto il centrale olandese, in contrasto con Barella, ha subito la torsione innaturale del ginocchio ed è stato costretto ad uscire in barella tra le lacrime e la disperazione dei compagni.

Un infortunio che sembra molto serio, con Schuurs visibilmente sofferente e in preda al dolore. L’intero stadio Olimpico Grande Torino si è ammutolito per l’uscita dal campo del giocatore granata, fino a quel momento tra i migliori in campo. Al suo posto è entrato Sazanov.

Ora si attendono gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma la sensazione è che il Torino dovrà fare a meno del suo centrale per diverso tempo. Una tegola pesantissima per Juric.