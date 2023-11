Chi nel ruolo di terzino sinistro a sostituire Mario Rui? La possibile mossa di Mazzarri

Mazzarri sta valutando Natan come mossa a sorpresa per il ruolo di terzino sinistro, ruolo già ricoperto nel campionato brasiliano.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è attualmente alle prese con l’emergenza terzino sinistro, causata dall’infortunio muscolare di Mario Rui. In un’ottica di massimizzare le prestazioni della squadra azzurra e superare le attuali difficoltà, Mazzarri sta valutando diverse opzioni tattiche.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Mazzarri sta considerando due possibili candidati per il ruolo di terzino sinistro. Il giovane difensore centrale Natan è visto come un talento da sviluppare, e potrebbe essere schierato anche come terzino sinistro in sostituzione dell’infortunato Rui. Anche Alessandro Zanoli è indicato come una possibile soluzione, con la guida di Mazzarri che potrebbe favorirne l’adattamento al ruolo.

Da sottolineare come entrambi i giocatori hanno trovato spazio nel primo schieramento tattico 4-3-3 elaborato durante gli allenamenti a Castel Volturno.

La mossa a sorpresa di questo Napoli però potrebbe essere rappresentata proprio da Natan, il difensore centrale brasiliano che ha già ricoperto il ruolo di terzino sinistro nel campionato brasiliano durante la sua carriera.