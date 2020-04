Il giornalista Maurizio Zaccone risponde ad Enrico Mentana, che postando un pezzo di Open aveva scritto: “A Napoli c’è anche un’eccellenza”.

Monta la polemiche dopo il post di Enrico Mentana che aveva scritto: “A Napoli c’è anche un’eccellenza” riferendosi ad un pezzo in cui si parla dell’ospedale Cotugno esaltato dai media internazionali, quasi non pervenuto su quelli nazionali.

La frase scritta dal direttore del tg di La 7 ha provocato la reazione del giornalista Maurizio Zaccone che in un post ha sottolineato:

A Napoli c’è “anche” un’eccellenza» riferisce Mentana.

Lui però non se ne sarebbe mai accorto, se quelli di Sky News non avessero acceso i riflettori internazionali su quello che accadeva in casa nostra.

Mai avrebbe saputo dell’unico ospedale italiano (il Cotugno) senza sanitari infetti. E non per la sorte benevola, non per un caso, ma per il rigido rispetto delle misure di precauzione. Un «livello completamente differente rispetto a quanto visto finora in tutte le altre strutture d’Italia» riferisce Sky News.

Una di quelle notizie che sei costretto a darle; senza neanche renderti conto che se in 2800 ore di dirette, speciali, focus e indagini serviva Stuart Ramsay, giornalista britannico, per accorgerti che qualcosa al Sud funziona, non è che ci fai una grande figura.