Younes aggredito dal suo allenatore, dimissioni di Fraser

Henk Fraser si è dimesso dall’incarico di allenatore dell’Utrecht dopo l’aggressione ad Amin Younes, durante l’allenamento.

Davvero incredibile quello che è avvenuto in Olanda dove il tecnico dell’Utrecht ha deciso di dare le dimissioni. “Con il mio comportamento ho danneggiato il club e me stesso, mi dispiace molto per quello che ho fatto e mi pento” ha detto Fraser al momento dell’addio al club.

Le dimissioni sono scattate a causa dell’aggressione di Fraser a Younes durante l’allenamento. A quanto pare il tecnico ha messo le mani al collo del giocatore ex Napoli. Sulla questione è arrivata anche la nota ufficiale dell’Utrecht: “Henk Fraser lascerà immediatamente l’FC Utrecht. Un incidente sul campo di allenamento di Utrecht sabato scorso, in cui Fraser ha mostrato un comportamento trasgressivo, ne è il motivo. L’Head Coach ha informato la dirigenza di essere giunto alla conclusione di aver oltrepassato il limite e di rassegnare le dimissioni“. A quanto pare a bloccare la lite tra l’allenatore ed il suo giocatore è stato l’intervento del direttore sportivo della società olandese. Un intervento decisivo per evitare che la questione potesse degenerare ulteriormente. Dopo quanto accaduto le dimissioni sono state un atto naturale da parte dell’allenatore che non avrebbe più potuto continuare.