Ennesima brutta figura dell’AIA, flop ai mondiali per il trio delle meraviglie

Disastro Orsato , con Irrati e Valeri il trio degli arbitri italiani è stato tra i peggiori ai mondiali.

Ancora disastro Orsato. E non solo. Non bastavano le strabilianti vicende arbitrali di casa nostra, adesso le esportiamo anche all’estero. Il trio delle svariate meraviglie composto da Orsato, Irrati e Valeri ha travalicato anche gli oceani. Dal Qatar all’Inghilterra è giunto in Portogallo e persino in Messico.

Quanto combinano da anni in Italia nel silenzio mediatico nostrano i vari Orsato , Valeri e Irrati è noto ai milioni di sportivi che ancora seguono testardamente questo calcio e non si riesce a capire per quale motivo le nostre istituzioni calcistiche non ci evitano questa gogna mediatica internazionale. Si pensi se l’AIA fosse stata commissariata almeno nel 2017 – 2018 (all’indomani di Inter – Juventus).

Si pensi se i vari Orsato, Valeri, Irrati e Mazzoleni fossero stati dismessi, e dovevano essere dismessi, quanti patemi sarebbero stati risparmiati agli sportivi di mezzo mondo. Ma tralasciando appena i disastri del passato, avrebbero dovuto far pensare e riflettere quanto già combinato da Orsato (Bologna – Fiorentina e Milan – Juventus), da Valeri (Fiorentina – Inter) e Irrati (Roma – Napoli) in questo avvio di stagione.

Forse non è stata felice la scelta italica di riproporre i tre arbitri per il Mondiale del Quatar. Inutile girarci intorno, il rigore assegnato all’Argentina non c’era e non si capisce per quale motivo il VAR (Irrati) e l’AVAR (Valeri) non sono intervenuti.