Napoli, 5 scudetti scomparsi, leggendaria impresa del duo delle meraviglie

Al Napoli mancano scudetti, ma non per demerito sul campo ma per alcune clamorose “sviste” arbitrali.

Il tempo è galantuomo.E’ un vecchio adagio sempre attuale. Ora che anche lo stoico Paolo Ziliani fa di conto qualcuno sembra accorgersi che mancano tanti scudetti al Napoli. Per anni Ziliani e Napolipiu.com hanno invocato il commissariamento dell’AIA nel deserto mediatico nazionale e napoletano.

Napolipiu.com da sempre conteggia 5 scudetti mancanti al Napoli nell’ultimo decennio. E certamente nemmeno si può stare tranquilli per la stagione in corso dopo aver visto all’opera i tre duo delle meraviglie, che è sempre bene ricordare sempre. Ci riferiamo agli arbitraggi di Valeri – Mariani per Fiorentina – Inter (XI giornata), Di Bello – Guida per Verona – Juventus (XIV) e Sozza – Fabbri per Milan – Fiorentina (XV) passati indenni tra le maglie larghe di un’informazione ultima in Europa in quanto a libertà di stampa.

Continuando con questa musica il Napoli dovrà mantenere sempre un ritmo vincente per altre 25 giornate di campionato e l’impresa appare alquanto ardua se non improbabile. Chissà se nei momenti di difficoltà il Napoli sarà soccorso dalla buona sorte arbitrale che non manca quasi mai, come è accaduto, a determinate latitudini. Ma tornando agli scudetti scomparsi, il più clamoroso è quello del 2017 – 2018 che vide in Inter – Juventus l’epilogo finale con le straordinarie fatiche di Orsato e Valeri.

Un tomo a parte meriterebbe anche lo scudetto mancato 2015 – 2016. Alcuni siti che si sbizzarrivano con personali classifiche virtuali a poche giornate dalla fine del campionato sparirono addirittura dalla circolazione del web perché gli autori delle stesse si erano resi conto che sarebbero finiti ridicolizzati per i numeri che stavano dando. Fra le poche classifiche sopravvissute ci fu Superscommesse che riconobbe la vittoria finale del Napoli ma si riconobbe generosa nei confronti dei bianconeri riconoscendone solo 8 punti in più nella classifica finale.

Clamoroso anche lo scudetto sparito nel 2012 – 2013. Ma ricordare solo scudetti sarebbe riduttivo. Persino ricordare quanto combinato da Valeri e Banti nella doppia semifinale di Coppa Italia 2017 fra Juventus – Napoli non riesce ad oscurare la storica e leggendaria impresa del sestetto arbitrale della Supercoppa di Pechino guidato da Mazzoleni.