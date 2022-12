Ziliani è stato generoso, ma al Napoli mancano 5 scudetti. Ecco la sequela di errori arbitrali

Paolo Ziliani ha contato 4 scudetti mancanti al Napoli in realtà sono ben 5 i titoli sottratti alla compagine partenopea.

Paolo Ziliani è stato generoso nell’elencare solo 4 scudetti mancanti al Napoli nell’ultimo decennio pedatorio. Napolipiu.com ne ha conteggiato uno in più, cinque. Proprio in virtù di queste considerazioni i tifosi azzurri, ma anche gli sportivi in generale, sono preoccupati per il prosieguo della stagione. Gli errori arbitrali che hanno sconvolto le ultime giornate di campionato prima della sosta per il Mondiale non fanno presagire nulla di buono per la ripresa delle attività agonistiche.

NAPOLI, MANCANO 5 SCUDETTI

Gli incredibili arbitraggi, che è sempre bene ricordare per non dimenticare, di Valeri – Mariani (Fiorentina – Inter), di Di Bello – Guida (Verona – Juventus) e Sozza – Fabbri (Milan – Fiorentina), smaltiti con inquietante nonchalance mediatica, accrescono le preoccupazioni in casa Napoli. I soli 8 punti di vantaggio sul Milan e i 10 sulla Juventus non rasserenano affatto i tifosi partenopei. La classifica di A non rende merito ai valori finora espressi dalle squadre in campo.

Un Napoli straripante in lungo ed in largo in un campionato tenuto aperto da una sequela incredibile di errori arbitrali. Un campionato praticamente già virtualmente chiuso che vede il Napoli costretto a vincere sempre per avere solo pochi punti di vantaggio su avversari perseguitati ad oltranza dalla buona sorte arbitrale. Non scordiamo che nel pareggio patito col Lecce (IV giornata) è stato determinante il rigore da sfioramento subito dai partenopei. Senza sommare quanto combinato da Mariani in Milan – Napoli (VII) e Abisso in Torino – Milan (XII).

ARBITRI SUL PODIO E LA PARATA DI DANILO

Napolipiu.com ha conteggiato, nella classifica senza errori arbitrali, 7 partite, su 15, del Milan condizionate da evidenti errori arbitrali. A partire dal rigore farlocco – live fischiato da Marinelli nella rimonta, sempre live, contro l’Udinese alla prima giornata gli arbitri di Rocchi non hanno conosciuto pause fino all’exploit di Sozza e Fabbri in Milan – Fiorentina alla XV. I fans azzurri si augurano che alla ripresa dei giochi quanto anche visto in Sampdoria – Milan (Fabbri alla VI), in Empoli – Milan (Aureliano all’VIII) e in Milan – Juventus (Orsato alla IX) siano eventi da non rivedere più. In questo contesto risalta ancora di più il primato partenopeo.

In proposito, basterebbe chiedersi per quale motivo sia possibile che uno stesso episodio per dinamica ed effetto valga il giorno prima un rigore per l’Inter (Fiorentina – Inter, XI) e il giorno dopo non lo valga per l’antagonista Napoli (Roma – Napoli, XI). Si pensi al rigore fischiato da Mariani, ancora lui, contro il Napoli (Atalanta – Napoli, XIII) per il mani di Osimhen che fa di tutto per evitare il pallone arrivato improvvisamente su corner e lo si paragoni alla parata di Danilo restata impunita in Verona – Juventus (XIV).

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com