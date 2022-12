Ziliani: “Juve, 9 scudetti da riassegnare ai secondi”. Ecco il Napoli quanti ne vincerebbe

Paolo Ziliani ritiene che 9 scudetti della Juve sono da riassegnare ai secondi: ecco il Napoli quanti ne vincerebbe

Paolo Ziliani, giornalista e scrittore, ha spifferato alcune delle parti del suo libro “Cristiano Ronaldo nel paese degli Agnelli”. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista si è soffermato sulla delicata vicenda Juventus: “Ho scritto questo libro per due motivi: 1. spiegare come la follia Ronaldo stesse mandando la Juventus in malora; 2. mostrare come ciò avvenisse tra i peana esilaranti dei media italiani servi. Ora, dicendosi creditore di stipendi non pagati, CR7 sta dando il colpo di grazia. Nel 2019 la Juventus valeva 1 miliardo e 700 milioni”.

Ziliani prosegue: “Ha fatto due aumenti di capitale per 700 mln e ora vale 623 milioni. In pratica Agnelli & company hanno bruciato l’intero valore del club a danno degli azionisti, ingannando Borsa e sportivi e oltretutto smettendo di vincere”. Sull’acquisto di Locatelli evidenzia: “Per i PM c’è falso in bilancio anche per l’acquisto di Locatelli operato dalla Juventus nel 2021. Perfezionato con condizioni che definire esilaranti, per lo zerbinaggio in cui si esibì la succursale Sassuolo, è dire poco. Io ci avevo scherzato su, ma tutti ad applaudire…”

Ziliani chiede la cancellazione e la riassegnazione degli scudetti

Infine Ziliani chiede la cancellazione degli scudetti vinti: “Nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus. Scudetti da cancellare come i Tour di Armstrong. E da riassegnare ai secondi, retrocedendo i bari, perché tutti ricordino”.

Se accadesse quanto scritto da Paolo Ziliani, con la riassegnazione alle seconde dei novi scudetti, il Napoli sarebbe addirittura quattro volte Campione d’Italia e 3 scudetti andrebbero anche alla Roma.

11-12 Milan

12-13 Napoli

13-14 Roma

14-15 Roma

15-16 Napoli

16-17 Roma

17-18 Napoli

18-19 Napoli

19-20 Inter