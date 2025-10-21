Xavi nuovo allenatore della Juventus: arriva la svolta giochista | 4-3-3 con Yildiz falso nueve
Igor Tudor sta attraversando un momento molto complicato. Si cominciano a fare i nomi dei possibili successori.
Igor Tudor si prepara a vivere il suo primo Santiago Bernabeu da allenatore, ma il viaggio verso Madrid è accompagnato dal silenzio e da un fiume di pensieri. Il tecnico croato immaginava un debutto europeo diverso, non con la panchina della Juventus che scricchiola e con un futuro incerto dopo il rovescio sul Lago e la serie di risultati negativi che hanno scosso l’ambiente bianconero.
La dirigenza osserva con attenzione e riflette sulle possibili mosse, consapevole che la reazione dovrà arrivare subito. Se il rendimento non dovesse cambiare tra Real Madrid e Lazio, Tudor rischierebbe concretamente l’esonero.
Nello specchio del tecnico appaiono già i volti dei potenziali successori: il primo nome è quello di Luciano Spalletti, profilo gradito e già sondato in passato da Giuntoli, oggi però condizionato da questioni economiche e dai contratti ancora pesanti a bilancio.
Oltre a Spalletti, nella lista compare anche Roberto Mancini, da sempre tifoso della Juventus, ma con un passato che non entusiasma parte della tifoseria. Il suo profilo resta comunque una possibilità concreta, soprattutto se la società deciderà di puntare su un tecnico esperto e di carisma.
Xavi Hernández tra i possibili successori
Il futuro della panchina della Juventus resta incerto dopo i recenti risultati negativi e l’allarme scattato per Igor Tudor. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera per sostituire il tecnico croato, spunta anche quello di Xavi Hernández, ex stella del Barcellona e attuale allenatore del club catalano. La sua esperienza, unita a una filosofia di gioco basata sul possesso palla e sul pressing alto, potrebbe rappresentare un cambio di prospettiva interessante per i bianconeri.
Il fascino di Xavi va oltre le tattiche: la sua fama internazionale e il carisma acquisito negli anni come giocatore e tecnico lo rendono un profilo ambito. La Juve potrebbe puntare su di lui per dare nuova linfa al progetto tecnico, cercando un allenatore in grado di combinare innovazione e identità di squadra, elementi necessari per ripartire dopo una fase difficile.
Strategia della Juve e possibili scenari
La dirigenza bianconera sta valutando diversi scenari, considerando profili esperti come Spalletti e Mancini, soluzioni giovani e interne come Palladino, e opzioni estere di prestigio come Xavi. L’eventuale arrivo dello spagnolo comporterebbe un forte investimento, ma anche la possibilità di imprimere uno stile di gioco chiaro e riconoscibile, in linea con i modelli moderni di calcio europeo.
La scelta finale dovrà bilanciare esperienza, compatibilità con la rosa e gestione del gruppo, con l’obiettivo di riportare la Juve competitiva sia in Serie A che nelle competizioni europee. Xavi resta quindi una pista affascinante e concreta, tra le ipotesi più suggestive per il futuro della panchina bianconera.