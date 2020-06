Record Italiano in Warzone per lo SharkTeam di Savyultras che con 83 kill, hanno letteralmente divorato gli altri team presenti.

Gli squali hanno fiutato la preda e sono andati a caccia, chiudendo la safe nel loro habitat naturale: area degli hangar dell’immensa mappa di Verdansk. Lo SharkTeam di Savuyltras ha piazzato il record italiano di Warzone con 83 kill di squadra. Il precedente record era di 82 kill in un solo game.

Il team composto da Savyultras90, xJustLaBi, pelle981 e _TreKK_EU ha dominato fin dallo start avviato proprio agli hangar, distruggendo praticamente chiunque passasse sotto le loro armi. Il gioco è diventato ancora più intenso quando è arrivata la famigerata ‘cassa’. A quel punto con il loadout personale e le classi gli squali non hanno fatto altro che affilare ancora di più i denti e sono andati a caccia di triglie, piazzando una kill dopo l’altra.

Warzone record italiano per Savyultras: il team che gioca da PS4

C’è una particolarità nel nuovo record siglato da Savyultras, tutti i componenti dello SharkTeam giocano da Playstation4. Un dettaglio non da poco nell’infinita ‘lotta’ tra i sostenitori del pc e chi invece adora la console.

Ma in ogni caso resta il record italiano di 83 kill per Savyultras ed il team in Warzone. Un record che non sarà affatto semplice da battere, dato che gli stessi componenti nella squadra dopo lo start nemmeno credevano di poter siglare un’impresa del genere. “Se ci impegniamo arriviamo al massimo a 70 kill” ha sussurrato qualcuno dopo l’ottima start. Invece alla fine è arrivato il record che lo ShartkTeam stava seguendo già da un po’ di tempo. Ma gli squali non hanno intenzione di fermarsi qui e sono pronti a macinare record su record, magari facendo un pensierino anche alle win totali che per ora sono già oltre 500.

Ecco le kill singole per ogni componente ed il gameplay del record italiano:

30 savyultras

16 xjustlabi

23 pelle981

14 _trekk_eu