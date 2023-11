Volpecina ammette: “Juve-Napoli? Il mio gol era in fuorigioco, fortuna che non c’era il VAR”

L’ex calciatore Giuseppe Volpecina è tornato sul suo gol durante un vecchio Juventus-Napoli rivelando un particolare retroscena.

Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, ha condiviso retroscena esclusivi sulla storica vittoria del Napoli contro la Juventus nella partita finita 1-3. Durante un’intervista live su Kiss Kiss Napoli, Volpecina ha svelato dettagli curiosi, incluso il fatto che il suo gol fosse in fuorigioco.

Il giocatore ha iniziato l’intervista ricordando con emozione l’unicità di Diego Armando Maradona, con il quale ha avuto la fortuna di giocare. Parlando della partita contro la Juventus, Volpecina ha dichiarato scherzando: “Ho avuto la grande fortuna di giocare con Diego, non riesco a spiegare la sua unicità. Non posso pensare che in futuro ci sarà un genio più genio di lui. Ho una foto di me e Diego, in ritiro, in mezzo ad un mare di ragazzini, lui era così. Adesso è impensabile che qualcuno possa fare una cosa del genere. Juventus-Napoli 1 a 3? Il mio goal fu in fuorigioco, ora si può dire, ma menomale che non c’era il VAR (scherza ndr.)”.

Volpecina ha descritto la partita come una sorta di finale di Champions, con entrambe le squadre che si temevano reciprocamente. Ha evidenziato l’equilibrio della gara, specialmente nel primo tempo, e ha sottolineato l’importanza del gol di Laudrup nel rompere gli equilibri e sbloccare la situazione.

Rivivendo il momento in cui è entrato in campo, Volpecina ha raccontato: “Nel secondo tempo abbiamo avuto dieci occasioni da goal e ne abbiamo realizzati tre”. La vittoria, quindi, è stata il risultato di una prestazione eccezionale da parte del Napoli.