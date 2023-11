Atalanta-Napoli, quando Mazzarri fece esonerare Conte grazie a Quagliarella

Memorabile match Atalanta-Napoli del 2010, dove Walter Mazzarri e il suo Napoli segnarono la storia con una vittoria che portò all’esonero di Antonio Conte.

Notizie calcio Napoli – Il prossimo incontro di Walter Mazzarri al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, sabato alle 18.00, segna il suo secondo esordio sulla panchina del Napoli. Questa partita ricorda un momento storico nel calcio italiano: il mat ch del 2010 che portò all’esonero di Antonio Conte dall’Atalanta.

Il Match del 2010: Una Svolta per Mazzarri e Conte

Durante la sua prima stagione con il Napoli, Mazzarri affrontò l’Atalanta guidata da Antonio Conte. Quella partita, giocata subito dopo la pausa natalizia, si rivelò cruciale. Il Napoli, in risalita dopo un inizio incerto con Donadoni, si trovava al sesto posto e puntava alla Champions League. L’Atalanta, invece, lottava per non retrocedere.

Il Gol Memorabile di Quagliarella

Il match prese una svolta decisiva al settimo minuto, quando Fabio Quagliarella, nella sua unica stagione con il Napoli, segnò un gol spettacolare da trenta metri. Il tiro, che ricordava le gesta di Maradona, superò il portiere Ferdinando Coppola, ironicamente cresciuto nel Napoli, e si insaccò nell’angolo della porta.

La Gestione Efficace del Napoli

Dopo il gol di Quagliarella, il Napoli gestì il risultato con la solita efficacia. Un secondo gol arrivò grazie a Michele Pazienza, su assist di Marek Hamsik. Questo portò il Napoli al quarto posto con 30 punti, entrando per la prima volta in zona Champions.

Le Conseguenze per Atalanta e Conte

La sconfitta fu devastante per l’Atalanta e per Conte. L’Atalanta finì per retrocedere in Serie B, mentre Conte fu esonerato e sostituito prima da Bonacina ad interim e poi da Bortolo Mutti. Per il Napoli, la stagione si concluse con un sesto posto e la qualificazione all’Europa League, dando inizio a una striscia di 14 qualificazioni consecutive alle coppe europee, un record in Italia.