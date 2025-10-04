4 Ottobre 2025

Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico | Annunciato in grande stile

Lorenzo Gulotta 4 Ottobre 2025




Zinedine Zidane è pronto a iniziare una nuova avventura dopo i tanti successi con il Real Madrid: firmato il contratto.

Zinédine Zidane è pronto a tornare in panchina: la notizia del suo imminente ingaggio è arrivata come un fulmine. Dopo anni lontano da un incarico ufficiale, il suo nome continua a essere sinonimo di garanzia e autorità calcistica. Con la fama guadagnata sia da giocatore che da tecnico, Zidane porta con sé aspettative altissime.

La sua carriera da allenatore finora è stata strettamente legata al Real Madrid, con due cicli principali alla guida del club. Durante quei periodi, Zidane ha collezionato un numero impressionante di vittorie, titoli nazionali e internazionali, comprese più Champions League consecutive, cosa che ha innalzato in maniera decisiva la sua reputazione tecnica.

Nel primo ciclo alla guida del Real, Zidane ha saputo creare un gruppo compatto e vincente, imponendo il suo stile basato su equilibrio tattico e valorizzazione dei campioni a disposizione. Anche nel suo secondo periodo ha mantenuto un rendimento elevato, dimostrando di saper gestire spogliatoi ricchi di personalità. Questi risultati spiegano perché, anche dopo una pausa, il suo ritorno genera così tanta attenzione.

Zidane non è solo esperienza: ha anche un palmarès che pochi altri possono vantare. Oltre alle Champions League consecutive, ha conquistato campionati, Supercoppe e titoli mondiali per club, consolidando una dimensione vincente non solo nelle grandi partite ma nella gestione complessiva di un top club.

Il prossimo progetto

Quel che resta da capire è quale sarà il progetto concreto: Zidane potrebbe arrivare per rilanciare un club ambizioso. La firma lampo non è solo segno di urgenza ma anche della volontà reciproca di non rimandare: la società vuole mostrare subito che punta in alto, e Zidane accetta con convinzione la sfida.

E mentre i tifosi aspettano la conferma ufficiale, l’attenzione è già sui dettagli tattici: come Zidane integrerà la rosa esistente, se apporterà modifiche profonde o punterà su continuità. Se il club che lo ingaggia gli darà libertà gestionale, si può immaginare un suo ritorno al top, con strategie mirate su mercato.



Il suo futuro

In particolare Kylian Mbappé non ha nascosto la sua preferenza come riportato da Cronache di spogliatoio: per lui, Zinedine Zidane sarebbe il ct ideale della Francia dopo l’era Deschamps. L’attaccante del Real Madrid vede nell’ex campione e allenatore del Real l’uomo giusto per guidare i Bleus, grazie al suo carisma e alla sua esperienza.

Prima di pensare al futuro, però, c’è il Mondiale 2026, che rappresenterà l’ultimo grande appuntamento di Didier Deschamps. L’obiettivo dichiarato è chiudere il ciclo nel migliore dei modi, con un trionfo che consacrerebbe ancora di più la sua gestione. Solo dopo, la nazionale francese valuterà un eventuale passaggio di testimone. E Zidane resta il nome in pole position.



zidane-rompipallone.it-napolipiu.com

