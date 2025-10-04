Vai ad allenarti con i bambini: alla Continassa è un macello | Hanno mandato via il fuoriclasse
In casa Juventus non si stanno vivendo ore facili. Alla Continassa sono volate parole al veleno che hanno scaturito reazioni.
Alla Continassa l’atmosfera è diventata incandescente. La notizia dell’allontanamento di un fuoriclasse ha scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio non riguarda solo una scelta tecnica, ma sembra toccare anche dinamiche di spogliatoio. La società ha deciso di prendere una posizione netta, senza mezze misure.
Il messaggio filtrato dalla dirigenza è stato chiaro: “Vai ad allenarti con i bambini”. Una frase che pesa come un macigno sul futuro del giocatore. Trattare un campione con tanta freddezza ha lasciato molti osservatori sorpresi. Ma dietro a questa decisione si nascondono motivazioni che vanno oltre il campo.
L’immagine del fuoriclasse isolato, relegato a lavorare lontano dai compagni, stride con il suo valore tecnico. I tifosi, divisi, si interrogano sulla reale portata della vicenda e su cosa sia realmente successo.
La Continassa, in queste ore, è diventata il centro di un vero e proprio caso mediatico. L’aria di tensione si percepisce da ogni sguardo e ogni voce raccolta. È un clima che rende difficile concentrarsi sul calcio giocato. E questo potrebbe influire anche sull’andamento della Juventus di Tudor.
The show must go on
Intanto la squadra deve proseguire il lavoro sul campo, cercando di non farsi distrarre. Il calendario è fitto e le partite decisive si avvicinano. Ma con un caso così esplosivo, ogni allenamento rischia di trasformarsi in uno spettacolo parallelo. E la serenità necessaria sembra ormai compromessa.
Il futuro del fuoriclasse resta un enigma. C’è chi ipotizza un addio immediato, chi invece crede in una ricomposizione dei rapporti. Di certo, quanto accaduto resterà una macchia difficile da cancellare.
L’accaduto
Alla Juventus non hanno avuto esitazioni: Giuntoli e Thiago Motta hanno deciso di mettere alla porta Huijsen secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Fantacalcio, usando maniere considerate dure e senza troppi compromessi. Il giovane difensore olandese, che aveva già fatto intravedere qualità importanti, non rientrava nei piani tecnici della nuova gestione.
Una scelta netta che ha fatto discutere, soprattutto tra chi vedeva in lui un prospetto dal futuro assicurato. Oggi, a Madrid, Huijsen sta confermando tutto il suo enorme talento. Le prestazioni in Liga lo stanno consacrando come uno dei difensori più interessanti della sua generazione. Per la Juventus, questa cessione rischia di diventare uno dei rimpianti più grandi degli ultimi anni.