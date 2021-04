Vieri attacco frontale a De Laurentiis: “Cosa mi tocca sentire, assurdo”

E’ un attacco diretto quello di Christian Vieri ad Aurelio De Laurentiis che a Bobo Tv su Twitch non le manda di certo a dire. L’ex attaccante di Inter e Atletico Madrid, spara a zero contro il presidente del Napoli attraverso il suo canale sulla piattaforma di streaming. Secondo Vieri i problemi del Napoli non sono legati a quanto fatto da Gattuso, ma bensì sono da ascrivere alla gestione del patron azzurro. “Con tutti i problemi che ha avuto, il Napoli è a quattro punti dal Milan, che è tutto l’anno che è primo o secondo e mancano ancora otto partite. Dicono già che Gattuso andrà via, pensate i disastri che fa questo presidente“. Il rapporto tra De Laurentiis (che si è scagliato contro la Lega) ed il suo allenatore sono oramai terminati ed a fine stagione ci sarà un nuovo tecnico.

Secondo Vieri il modo di fare di De Laurentiis sta incidendo moltissimo ed a Bobo Tv rincara la dose: “Il presidente del Napoli fa solo dei disastri incredibili. E’ lui il problema del Napoli“. L’ex attaccante riporta una tesi che ha difeso Gattuso ed anche altri addetti ai lavori: “Quando ci sono tutti i calciatori disponibili, non ci sono grandi problemi. Si è visto che appena è rientrato Mertens ha fatto subito la differenza“. Secondo Vieri quella del Napoli è “una buonissima squadra con giocatori veri. Bastava che rientrassero gli infortunati“.