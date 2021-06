Video – Ronaldo punizione in stile rugby, arriva il commento di Ziliani

Cristiano Ronaldo ancora un calcio di punizione in curva. Il fenomeno portoghese da quando è sbarcato alla Juventus sembra aver perso il feeling con i calci piazzati, tanto da aver segnato solo 1 gol su 72 tentativi. Un po’ pochini per uno del suo calibro. Ma la ‘maledizione’ delle punizioni sembra seguire Cristiano Ronaldo anche in Nazionale. Nell’ultima uscita con Israele, test match per gli Europei, il numero 7 del Portogallo si è preso di nuovo la responsabilità di tirare un calcio piazzato.

Come si vede dal video in allegato Ronaldo parte con la sua solita posa classica: gambe divaricate e sguardo concentrato, pronto a far male il portiere avversario. Rincorsa e tiro, in curva stile rugby, anche se a ben vedere non avrebbe centrato nemmeno i pali della porta di quella porta. Sulla punizione sbagliata da Ronaldo con Israele arriva anche il commento di Ziliani che su twitter sibillino scrive: “Sul penultimo gradino della curva. È record“.

