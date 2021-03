Video – La dinamica dell’infortunio di Mertens, le ultime sulle sue condizioni

Dries Mertens si è infortunato alla spalla con il Belgio, il video mostra il brutto impatto col terreno di gioco dell’attaccante del Napoli.

Il video dell’infortunio col Belgio di Dries Mertens mostra la caduta scomposta dell’attaccante del Napoli che si è infortunato durante la gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il calciatore cade a terra in modo scomposto e quasi senza ripararsi, l’impatto con la spalla è molto duro e questo costringe il calciatore ad uscire dal terreno di gioco. Ora c’è ansia anche a Napoli per l’infortunio di Mertens, che già ha dovuto saltare molte partite con la maglia azzurra a causa di un altro infortunio, quello alla caviglia.

Le condizioni di Mertens

Nonostante la brutta caduta l’infortunio di Dries Mertens con il Belgio non dovrebbe essere nulla di grava. Sky fa sapere che arrivano notizie rassicurante dallo spogliatoio del Belgio. A quanto pare Mertens è stato sostituito solo per precauzione. In ogni caso le condizioni dell’attaccante del Napoli verranno valutate anche nelle prossime ore, anche perché il Belgio sarà impegnato martedì contro la Biellorussia per il terzo turno di qualificazione a Qatar 2022. Anche il Napoli attende notizie sull’infortunio di Mertens e Gattuso spera che non sia niente di grave per poter avere già disponibile col Crotone.