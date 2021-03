Ansia per Mertens, sostituito per infortunio col Belgio

Dries Mertens è stato costretto ad uscire al minuto 56 dalla partita con il Belgio a causa di un infortunio alla spalla.

Ansia per Dries Mertens che è stato sostituito durante la partita tra Belgio e Repubblica Ceca per un infortunio alla spalla. L’attaccante del Napoli ha subito un infortunio alla clavicola, ma l’entità dello stesso deve essere ancora accertata. Il giocatore in questa stagione è già stato fuori a lungo a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel match contro l’Inter.

Mertens stava ritrovando una buona condizione fisica e con la Roma aveva messo a segno anche una doppietta con la Roma. Recuperare il belga è fondamentale per il Napoli di Gattuso che è in piena lotta per la Champions League. L’infortunio di Mertens col Belgio sarà valutato nelle prossime ore, quelle che saranno di attesa anche per Gennaro Gattuso che spera di non perdere nuovamente uno dei suoi attaccanti migliori.

seguono aggiornamenti