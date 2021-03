Dalla Turchia: Sarri al Fenerbache, incontro e accordo col presidente

La futura squadra di Maurizio Sarri potrebbe essere il Fenerbache, la notizie di un accordo con club turco viene riportata dai ajansspor.

Una voce clamorosa rimbalza dalla Turchia il portale ajansspor scrive che Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore del Fenerbache. La squadra è stata affidata una vecchia conoscenza del calcio italiano Emre, per le restanti dieci partite, ma per il futuro il sta pensando al tecnico italiano ex Juventus e Napoli. Sul portale turco si legge che ci sarebbe stato già un incontro e un accordo di massima tra Sarri ed il presidente del Fenerbache Ali Koç. I due si vedranno di nuovo nei prossimi giorni per cercare un accordo definitivo.

Sarri viene descritto come un allenatore di fama mondiale che ha allenato anche il Chelsea con cui ha vinto una Europa League, oltre che uno scudetto con la Juventus. Secondo voci di calciomercato anche il Napoli starebbe tentando di portare Sarri al Napoli per la prossima stagione, anche se negli ultimi giorni le quotazioni di Simone Inzaghi sono aumentate molto. Addirittura si pensa ad uno scambio di panchine con Simone Inzaghi a Napoli e Gattuso alla Lazio. Da capire le quotazioni anche di Italiano e Juric che restano papabili. Se Sarri dovesse trovare l’accordo con il Fenerbache farebbe sicuramente saltare molti piani di tanti club in Serie A. Si parlava infatti anche di un forte interessamento della Roma per il tecnico toscano. I giallorossi a fine stagione vogliono cambiare allenatore, salutando Fonseca e Sarri sembrava proprio di uno dei possibili sostituiti,