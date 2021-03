Mertens 100 gol in serie A. L’attaccante del Napoli festeggia e lancia un messaggio a Lukaku

100 gol in serie A per Dies Mertens. L’attaccante del Napoli festeggia il traguardo e lancia un messaggio a Lukaku.

Dries Mertens festeggia le 100 reti in Serie A. l’attaccante del Napoli con la doppietta rifilata alla Roma è salito a 133 gol nella classifica dei migliori marcatori del Napoli di tutti i tempi.

Mertens ha festeggiato sui social i 100 gol nel campionato italiano, il belga ha pubblicato un messaggio, rompendo brevemente, come De Laurentiis, il silenzio stampa imposto dalla SSC NAPOLI.

Ecco il messaggio di Mertens: “Molto orgoglioso di questo nuovo traguardo. Primo giocatore belga a raggiungere 100 gol in Serie A… sbrigati Lukaku”. Il belga ha invitato il suo connazionale dell’Inter ha raggiungerlo.

Ecco lo score di Mertens

Mertens ha raggiunto quota 100 gol in serie A. Il belga è arrivato in maglia azzurra nell’estate del 2013 Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013 in Fiorentina-Napoli 1-2.

Mertens è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra, si è integrato benissimo nella mentalità partenopea al punto di essere soprannominato Ciro.

Ecco nel dettaglio i gol di Mertens con la maglia del Napoli:

• Serie A: 100 gol, Champions League: 16, Europa League: 10, Coppa Italia: 6, Preliminari di Champions League: 1 gol.