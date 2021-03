Rai: “Sarri-De Laurentiis è disgelo, Fonseca resta una valida alternativa”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai ha parlato di Sarri al Napoli e del rapporto con De Laurentiis alla Domenica Sportiva.

Il Napoli vince a Roma e si rilancia in maniera prepotente per la lotta al quarto posto, gli azzurri però a fine stagione quasi sicuramente lasceranno partire Gattuso, tecnico che ieri è stato ringraziato pubblicamente da Aurelio De Laurentiis. Secondo Ciro Venerato della Rai già da tempo c’è stato “disgelo tra De Laurentiis e Sarri è avvenuto con una telefonata mesi fa dopo due anni di silenzio e polemiche. I toni della telefonata sono stati garbati, insomma un primo passo verso il ritorno“. Un rientro a Napoli per Sarri che non è ancora scontato dato che piace “anche alla Roma oltre che alla Fiorentina. Inoltre nella rosa azzurra ci sono calciatori come Osimhen e Lozano che mal si sposano con le esigenze tecniche di Sarri, mentre la Roma ha una rosa più conforme“.

Qualora Sarri non dovesse tornare a Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis allora ha un piano B e si tratta di “Fonseca della Roma“, allenatore surclassato da Gattuso nel doppio scontro in questa stagione di Serie A. “Fonseca è stimato dal presidente del Napoli e dal direttore sportivo già ai tempi dello Shakthar e resta una concreta alternativa, anche perché non sarà sicuramente confermato alla Roma che punta Julian Nagelsmann del Lipsia, che deve liberarsi dalla squadra tedesca“. Secondo Venerato le voci sui possibili arrivi di “Spalletti e Allegri sono meno credibili” mentre i vari “Juric, Italiano e Simone Inzaghi restano sul taccuino della dirigenza partenopea, ma attenti a Fonseca che sta scalando posizioni“.