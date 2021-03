Roma-Napoli: la vittoria non è l’unica buona notizia per Gattuso

Il Napoli vince con la Roma, ma dall’Olimpico Gattuso ne esce fuori con altre buone notizie. Gli azzurri sono compatti e l’infermeria si svuota.

La vittoria del Napoli con la Roma, che segue quella col Milan sempre in trasferta, restituisce a Gattuso una squadra compatta e con tanta voglia di lottare. Insigne e compagni hanno ritrovato mentalità e voglia di soffrire, ma anche gioco. Si, perché il Napoli visto soprattutto nel primo tempo con la Roma ha schiacciato letteralmente i giallorossi che non riusciva a ragionare in alcun modo. Nel secondo tempo gli uomini di Fonseca hanno avuto maggiormente il pallino del gioco, ma il Napoli ha saputo soffrire o per dirla alla Gattuso (ancora in silenzio stampa) ha annusato il pericolo e si è difeso in maniera organizzata.

Ma le buone notizie non finiscono qui per Gattuso che ha finalmente quasi tutta la rosa a disposizione. Nel secondo tempo di Roma-Napoli infatti è rientrato in campo pure Lozano. Il calciatore messicano mancava dall’infortunio subito con la Juve ed il suo rientro sul terreno di gioco può fare la differenza. Basti pensare che ad un certo punto si stavano scaldando Osimhen, Lozano e Bakayoko per il Napoli. Insomma tante soluzioni per Gattuso che ritrova pure un Dries Mertens in buona condizione, il belga oltre la doppietta è sembrato molto più attivo anche in fase di non possesso. Emblematico un suo rientro nella propria area di rigore a scippare la palla ad un giocatore della Roma. Ma la voglia di vincere e di fare risultato ad ogni costo si è visto e sentito anche nelle urla di Gattuso verso Bakayoko che tardava ad entrare in campo, calciatore poi fulminato con uno sguardo dal suo allenatore.