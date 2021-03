Gazzetta – Con Mertens e Osimhen in campo il Napoli fa registrare un dato incredibile

Il Napoli ha perso per mesi Dries Mertens e Victor Osimhen ma il loro apporto in campo è fondamentale, lo dicono i numeri.

C’è un Napoli dirompente con Mertens e Osimhen in campo ed un altro che fa fatica a fare gol. Certi giocatori non si regalano a nessuno, lo ha sottolineato più volte Gennaro Gattuso in quei mesi tra dicembre e febbraio in cui i due giocatori sono stati assenti. Il tecnico azzurro, pronto a lasciare la panchina a fine stagione, si era sempre ‘lamentato’ delle tante assenze (anche 9 contemporaneamente) sottolineando la necessità di recuperare calciatori. Proprio in quel periodo il Napoli ha dovuto giocare la parte più tosta della stagione, facendolo senza Mertens e Osimhen, ma spesso anche senza giocatori come Demme, Koulibaly e con un Petagna a mezzo servizio.

Ma c’è un dato statico che impressiona e che mette in evidenza Gazzetta dello Sport ed è la media punti del Napoli con Mertens e Osimhen in campo.

quando il Napoli ha avuto in campo anche solo uno fra Mertens e Osimhen (vale a dire i terminali di gioco del progetto Gattuso) ha conquistato 24 punti in 10 partite. Sì perché nelle altre 17 gare di campionato, mancando entrambi, la media punti è calata a 1,7. Con una media da 2,4 – tutt’altro che orrenda – la squadra azzurra sarebbe proiettata a 67 punti e dunque lotterebbe per lo scudetto. Così me si discuteva ad inizio stagione. Resta comunque ancora il tempo per prendersi un posto in Champions. Con i gol ed i sorrisi di Ciro.

La vittoria con la Roma ha certificato questo dato, ma Gattuso dalla sfida dell’Olimpico esce fuori con tante buone notizie, a cominciare dal rientro di Lozano. A parte qualche caso ora il tecnico azzurro ha la rosa al completo e può pescare a piene mani anche dalla panchina per cambiare in corsa.