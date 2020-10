Il giornalista Raffaele Auriemma punge i bianconeri in un video: “Ora capite perché la Juve non ha voluto affrontare il Napoli?”









Il Napoli di Gennaro Gattuso ha praticamente asfaltato l’Atalanta di Gasperini, squadra che arrivata al San Paolo quasi da favorita con 13 gol fatti. Una schiacciasassi che i è inceppata dietro la grande prova del Napoli, merito della tattica di Gattuso e della volontà e capacità dei calciatori in campo. Insomma il buon Gasp non ha potuto fare altro che issare bandiera bianca e schierare ben 6 difensori per evitare di prendere un’imbarcata nel finale di partita. Un match che è finito già nel primo tempo quando gli azzurri hanno rifilato ben 4 gol ai nerazzurri.

Nel video postato su YouTube Raffaele Auriemma parla del Napoli e della sua “rivoluzione silenziosa: “Questo Napoli può pensare di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”. Il giornalista punge la Juve e quella partita non giocata, con il giudice sportivo che ha dato la vittoria a tavolino agli azzurri, pronti a fare ricorso in appello: “Ora capite perché la Juve non ha voluto affrontare il Napoli?”. Insomma si ha la sensazione che la squadra di Gattuso avrebbe veramente potuto fare bottino pieno anche allo Stadium.